أميركا وروسيا تقتربان من هدنة ثانية في سوريا

بعد اعتباره ناجحاً، اقتربت واشنطن وموسكو من إعلان اتفاق ثانٍ لوقف إطلاق النار بعد اتفاق الجنوب السوري، وفقاً لقناة "الحدث"، الأربعاء.

وهذه المرة وفقاً للإعلام الروسي، سيكون وقف إطلاق النار من نصيب #حمص و #الغوطة_الشرقية في منتصف أغسطس/أب، وهو اتفاق قد يرى النور في اجتماع العاصمة الكازاخية أستانا المقبل حول سوريا.

وحسب تسريبات روسية، فإن اجتماعات لخبراء من الولايات المتحدة وروسيا تجري بشكل مستمر في إحدى العواصم الأوروبية لصياغة الخطوة الثانية من التعاون بين البلدين حول سوريا، والذي بدأ بالفعل خلال الاجتماع الأول للرئيسين دونالد #ترمب وفلاديمير #بوتين في قمة العشرين بمدينة هامبورغ الألمانية.

وتسير التفاهمات على ما يبدو بوتيرة سريعة لاسيما أنها تأتي قبل الانتهاء من ترتيبات الاتفاق الأول، وهي ترتيبات وفقاً لوزير الإعلام الأردني محمد المومني تخضع حالياً للمباحثات حول آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

ويعد اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب سوريا بمثابة اختبار لمدى نجاعة التعاون الثنائي الأميركي الروسي لحل الأزمة السورية.