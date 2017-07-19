المرصد: إعلان آلية هدنة الجنوب السوري اليوم

وسط نفي فصائلَ في #الجيش_السوري_الحر بمحافظة #حمص، وغوطة دمشق الشرقية، علمها بما نشرته وسائل إعلام حول نية #روسيا والولايات المتحدة الأميركية، الإعلان عن بدء هدنة جديدة في مناطق سيطرتهم، كشف المرصد السوري لـ"الحدث" أنه من المفترض اليوم إعلان آلية هدنة الجنوب السوري المتفق عليها بين روسيا والولايات المتحدة والأردن.

وأضاف المرصد أن وصول قوات روسية إلى مدينة الصنمين في ريف #درعا يعني أن الاتفاق تم إنجازه حيث كان الخلاف يتمثل حول وصول قوات النظام إلى الحدود أو أي انتشار رمزي لهذه القوات.

وأوضح المرصد أن الاتفاق يشمل أيضا انسحاب ميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية من درعا، كذلك تشكيل مجالس محلية ورفع علم النظام على المعبر الحدودي مع الأردن، إضافة لانتشار الشرطة المدنية.