سوريا.. قوة روسية إلى درعا والأردن لن يرسل قوات

أفادت مصادر في المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان بوصول حوالي 400 عنصر من القوات الروسية إلى #ريف_درعا ، نقلاً عن قناة "الحدث" الأربعاء.

وتحدثت المصادر عن تمركز القوات الروسية في ريف درعا الشمالي، بقرية الموثبين ومحيطها، تمهيداً لتوزيعهم ليكونوا بمثابة قوات فصل بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها، وفصائل المعارضة الناشطة في محافظات درعا و #السويداء و #القنيطرة.

وإلى ذلك، استبعد #الأردن إرسال قوات عسكرية إلى جنوب غربي سوريا، ضمن آليات مراقبة وقف إطلاق النار المتفق عليها مع #أميركا و #روسيا ، وفق ما نقلت وكالة الأناضول عن مصدر أدرني مسؤول.

وذكر المصدر الأردني أن الدول الثلاث اقتربت من الوصول إلى صورة نهائية لآليات مراقبة #الهدنة جنوب غربي سوريا، وسيعلن عنها خلال وقت قصير. موضحاً أنه لن يكون من ضمن تلك الآليات إرسال قوات عسكرية أردنية إلى سوريا.

وأشار المصدر إلى أنّ موقف بلاده من الأزمة هو الوصول إلى حل سياسي سلمي يضمن الأمن والاستقرار في سوريا.