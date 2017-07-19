تنسيق أميركي روسي مرتقب بشأن سوريا

نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر في موسكو أن اتصالات أميركية - روسية تُجرى حول مناطق الهدنة ومسائل أخرى تتعلق بتسوية الأزمة السورية.

حيث أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، محادثات مع نظيره الأميركي توماس شينكون، تناولت تطورات الموقف في سوريا.

فيما المؤكد أن التهدئة بأي منطقة بسوريا لن تشمل #جبهة_النصرة وداعش.

هذا ورجحت المصادر عقد لقاءات أميركية - روسية قريبا على مستوى الخبراء، وقد يشارك فيها خبراء فرنسيون للاتفاق على ترتيبات في سوريا، باستثناء إدلب التي ما زالت الاتصالات حولها مستمرة مع الجانب التركي، حسب قول المصدر من موسكو.