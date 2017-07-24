روسيا تنشر قوات في منطقتين لخفض التصعيد في سوريا

أعلن #الجيش_الروسي، الاثنين، نشر قوات من الشرطة العسكرية الروسية على طول منطقتين يشملهما خفض التصعيد في #سوريا بجنوب غرب البلاد وفي الغوطة الشرقية قرب دمشق لمراقبة التزام #الهدنة.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الأركان في مؤتمر صحافي بالعاصمة موسكو، إن "الشرطة العسكرية الروسية أقامت" مركزي تدقيق و10 مراكز مراقبة على طول حدود منطقة خفض التصعيد في جنوب غرب سوريا، إضافة إلى مركزي تدقيق و4 مراكز مراقبة في #الغوطة_الشرقية.

واوضح ان القوات الروسية انتشرت الجمعة والسبت الفائتين في المنطقة التي تضم محافظات درعا والقنيطرة والسويداء.

واقيم ايضا مركزا تدقيق و4 مراكز مراقبة، الاثنين، في الغوطة الشرقية، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

واضاف رودسكوي ان "هذه الاجراءات ستتيح استمرار وقف اطلاق النار وضمان وصول القوافل الانسانية من دون معوقات وعودة اللاجئين والنازحين".

واكد ان روسيا أبلغت "مسبقا" الأميركيين والاردنيين والاسرائيليين بنشر قواتها في جنوب غرب سوريا.

وتوافق الروس والأميركيون على وقف اطلاق النار في هذه المنطقة غير البعيدة من الحدود الاردنية والاسرائيلية. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 9 تموز/يوليو.

واعلن الجيش السوري وقف المعارك في بعض "مناطق" الغوطة الشرقية في 22 تموز/يوليو بعد ساعات من اعلان موسكو التوصل الى اتفاق لتأمين هذه المنطقة التي تحاصرها قوات النظام.

وبداية تموز/يوليو، لم تنجح مفاوضات متعددة الطرف عقدت في كازاخستان في ضمان تأمين مناطق عدة للتوصل الى وقف دائم لاطلاق النار في سوريا.

وقتل أكثر من 330 الف شخص في سوريا منذ بدء النزاع في اذار/مارس 2011.