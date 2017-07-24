واشنطن تؤكد توجّه موسكو لإخراجها من سوريا

أعربت الولايات المتحدة عن مخاوفها من أن تفقد حضورها العسكري في سوريا بعد انتهاء الحرب ضد تنظيم داعش.

وحذر رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأميركي ريموند توماس من أن روسيا تتجه لإخراج أميركا من سوريا على غرار ما فعلته مع تركيا.



وتابع موضحاً أنه إذا لعب الروس هذه الورقة، قد تكون لدينا الرغبة في البقاء، من دون أن تكون لدينا القدرة على ذلك.



في موازاة ذلك، أفادت مصادر متطابقة في المعارضة السورية بأن موسكو تعزز وجودها في الجنوب السوري، وأنها شرعت في بناء قاعدة عسكرية شمال درعا.



وأكدت المصادر أن القوات النظامية أفرغت خلال الأيام الماضية الكتيبة 110 في مقر قيادة الفرقة التاسعة بمدينة الصنمين في درعا، وبدأت القوات الروسية بالتمركز داخلها منذ أيام.