معارضة سوريا تطالب بتصنيف "وحدات الحماية" كمنظمة إرهابية

في سوريا طالب الائتلاف الوطني السوري المعارض، مجلس الأمن الدولي بتصنيف حزب الإتحاد الديمقراطي الكردي وجناحه العسكري وحدات حماية الشعب الكردية التي تدعمها واشنطن ضمن التنظيمات الإرهابية، حيث وجه الائتلاف مذكرة إلى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية متهما الوحدات الكردية بالتعاون مع نظام الأسد بشكل رسمي.

وطالب الائتلاف بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للكشف عن الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها حزب الاتحاد الديمقراطي وأذرعه المسلحة ووقف عمليات التهجير الممنهج والمجازر التي يرتكبها ضد السكان العرب وباقي المكونات السورية الأخرى في أطار حربة على تنظيم داعش ضمن قوات سوريا الديمقراطية.

هذا وأعلن المرصد السوري لحقوق الانسان سيطرةَ قوات سوريا الديمقراطية على نصف مساحة مدينة الرقة.



وتأتي سيطرة التحالف الكردي العربي المدعوم أميركيا على هذه المساحة من معقل داعش في سوريا بعد اقل من شهرين من دخول مقاتليها المدينة، المرصد اوضح ان قوات سوريا الديمقراطية تبسط سيطرتها رغم القتال الشرس الذي يبديه التنظيم.

