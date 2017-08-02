سوريا الديمقراطية تسيطر على مناطق هامة جنوبي الرقة

قال مسؤول كردي إن قوات سوريا الديموقراطية على وشك السيطرة على كامل الأحياء الجنوبية للمدينة.

وأضاف المسؤول أن هناك مقاومة شرسة من داعش، إلا أن القوات نجحت في استعادة نحو تسعين في المئة من الأحياء الجنوبية، حيث تمكنت من السيطرة على منطقة هامة جديدة جنوبي الرقة.



من جانبه قال التحالف إن قوات سوريا الديموقراطية تحقق مكاسب ثابتة يومياً، مشيرا إلى أنها سيطرت على خمسة وأربعين بالمئة من أراضي الرقة، حيث لا يزال أقل من ألفي مسلح من داعش ينشطون داخل المدينة.



واوضح التحالف أن القوات استعادت نحو عشرة كيلومترات مربعة شمال الرقة خلال اليومين الماضيين.



وأضاف التحالف أن داعش استخدم السيارات المفخخة والألغام والمدنيين للاختباء.

