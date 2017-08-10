النظام يسيطر على مناطق قرب الحدود الأردنية

أعلن نظام الأسد سيطرته على مناطق في ريف #السويداء الجنوبي الشرقي بلغت مساحتُها 100 كلم مربع، مشيرا إلى أن العملية مستمرة حتى استعادة السيطرة على المناطق المحاذية للحدود السورية الاردنية بالكامل.

وتشمل هذه المنطقة تل جارين وتل رياحي وتل أسدي في ريف سويداء الجنوبي الشرقي

وأشار مسؤولو النظام إلى أن العملية مستمرة لحماية النقاط العسكرية المتقدمة باتجاه الحدود الأردنية ولاستعادة السيطرة على المناطق الحدودية بالكامل..

من جهته أكد الجيش الحر سيطرة النظام على المناطق بعد انسحاب جيش أحرار العشائر منها عقب تعرضه لهجوم وصفه بالشرس من قبل قوات النظام

وكان النظام سيطر الشهر الماضي على مناطق في ريف السويداء الشرقي قاطعا خطوط إمداد فصائل المعارضة المسلحة من الحدود الأردنية حتى ريف دمشق والغوطة وما بين البادية شرقاً واللجاة غرباً وصولاً إلى ريف درعا الشرقي.

