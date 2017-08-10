المعارضة السورية تبحث توحيد صفوفها في الرياض

أعلن رئيس وفد المعارضة السورية في مفاوضات جنيف نصر الحريري للحدث، أن الهيئة العليا للمفاوضات أرسلت دعوتين لمنصتي القاهرة وموسكو للاجتماع في الرياض في الخامس عشر من الشهر الجاري.. مشيرا إلى أن الجانبين رحبا بالدعوة..

من جهته أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السعودي، عادل سراج مرداد، على الدور المحوري للائتلاف الوطني لقوى الثـورة و#المعارضة_السورية، لما يمثله من شرعية سياسية تلقي على كاهله مهمة السعي لتقديم الخدمات عبر الحكومة المؤقتة داخل #سوريا.

وأشار مرداد خلال اجتماع ضم وفد الائتلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة السورية مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية السعودية في #الرياض إلى أهمية دور الائتلاف كأحد المكونات الرئيسة ضمن الهيئة العليا للمفاوضات في دعم الهيئة في مهامها الأساسية المتمثِّلة في إدارة العملية التفاوضية وفق بيان #جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

من جهته، أكد رياض سيـف، رئيس #الائتلاف، على دور الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية في توطيد حالة الاستقرار في المناطق المحررة، وإعادة المؤسسات العامة لتقديم الخدمات.

