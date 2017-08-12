سوريا.. المئات من المسلحين وعائلاتهم يغادرون عرسال

يغادر اليوم ما لا يقل عن 300 مسلح من #سرايا_أهل_الشام المنسحبين من #وادي_حميد في #جرود_عرسال الحدودية اللبنانية، باتجاه #بلدة_الرحيبة السورية.

وبحسب مصدر عسكري لبناني، فإن #الجيش_اللبناني سينتشر في الجرود اللبنانية، موضحا أن الخطوة هذه ستمهد لمعركة المواجهة مع مسلحي #داعش الذين يحتمون في جرود رأس بعلبك والقاع.

هذا وكشف المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن عائلات المسلحين سيرافقونهم، إضافة إلى بعض العائلات التي تريد العودة طوعاً إلى بلدة عسال الورد، لافتا إلى أن عملية الانسحاب ستتم ضمن موكب وحماية مؤمنة داخل الأراضي اللبنانية وبمواكبة من عناصر الأمن العام.