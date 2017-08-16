المعارضة تسقط طائرة للنظام السوري وتأسر قائدها

تمكن أحد فصائل المعارضة في #البادية_السورية الثلاثاء من إسقاطِ طائرةٍ حربيةٍ تابعة لقوات النظام السوري، والقبض على قائدها خلال تنفيذها إحدى الغارات على محاور الاشتباك في منطقة وادي محمود بريف السويداء الشرقي بالقرب من الحدود الأردنية.

وقال الناطق باسم فصيل «أحمد العبدو» فارس المنجد إن مقاتليه أسقطوا طائرة من طراز «ميغ 21» قرب وادي محمود في محافظة #السويداء جنوب سوريا. وأضاف المنجد أن "الطيار أصبح بين أيدينا وهو جريح تتم معالجته الآن. نحن نحرص على معاملة الطيار الأسير وفق الأحكام الدولية". من جهته، أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" أن هذا الفصيل أسقط الطائرة واعتقل قائدها المصاب بجروح.

وأوضح المنجد أن المنطقة حيث تم إسقاط الطائرة تقع خارج منطقة «خفض التصعيد» التي يسري فيها وقف لإطلاق النار أعلنته الولايات المتحدة وروسيا والأردن قبل أكثر من شهر.

وتشمل منطقة «خفض التصعيد» أجزاء من محافظتي السويداء والقنيطرة التي تشهد هدوءاً على رغم الإبلاغ عن أعمال عنف.

وقال المنجد إن جماعته استخدمت مدفعاً «مضاداً للطائرات من عيار 23 ميليمتراً» لإسقاط الطائرة اليوم. وأضاف أن قادة الفصيل يناقشون مصير الطيار بعد انتهائه من تلقي العلاج.

