النظام السوري يحرم جيلاً كاملاً من الأوراق الثبوتية

حصار من نوع آخر يتعرض له أهالي ريف حمص الشمالي، فمنذ خروج هذه المناطق عن سيطرة النظام منتصف 2012 حُرمت من الخدمات الرئيسية بما فيها إيقاف مكاتب الأحوال المدنية.

من جهة أخرى، أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرها الـ27 فيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيمياوية في سوريا، وثّقت فيه وقوع خمس هجمات في دمشق وريفها بعد الهجوم الكيمياوي الذي استهدف خان شيخون.

وبحسب التقرير، فإن النظام السوري لم يتوقف أو يرتدع عن استخدام الأسلحة الكيمياوية بعد القصف الأميركي الذي استهدف مطار الشعيرات العسكري في إبريل الماضي، بل نفذ النظامُ خمس هجمات بالأسلحة الكيمياوية على جبهات حي جوبر وبلدات زملكا وعين ترما منذ منتصف يونيو، وهو تاريخ بدء التصعيد العسكري لقوات النظام السوري على الغوطة الشرقية، الأمر الذي تسبب في إصابة ما لا يقل عن 27 شخصاً مُعظمهم من مقاتلي المعارضة المسلحة.