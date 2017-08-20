ائتلاف المعارضة السورية: خلاف بمجموعة موسكو على التمثيل

قبيل يوم من انطلاق اجتماع #المعارضة_السورية في #الرياض (مزمع عقده الاثنين)، تحدث الائتلاف الوطني للمعارضة عن خلاف داخل مجموعة موسكو بسبب يرفض بعض أعضائها أن يمثلها " #قدري_جميل "، باعتبار أنه لا يمثل قيادة منتخبة .

وفي هذا السياق، أكد رئيس دائرة الاعلام في #الائتلاف_السوري أحمد رمضان في حديث لقناة الحدث مساء السبت أن هناك خلافاً داخل #مجموعة_موسكو حول التمثيل باعتبار أنه لا يوجد قيادة منتخبة لهذه المجموعة.

وكانت المعارضة السورية أحجلت السبت اجتماعها في الرياض من الأحد إلى الاثنين، لتأخر وصول وفد موسكو.

وكان من المقرر أن تنطلق الأحد في العاصمة السعودية أولى جلسات الحوار بين أطياف #المعارضة_السورية بمشاركة مجموعتي القاهرة وموسكو المعارضتين.

وتسعى الهيئة العليا للمفاوضات لتشكيل وفد موحد إلى مباحثات #جنيف إثر دعوات أممية تشجع على هذا التوجه، فيما أكد كبير المفاوضين في وفد المعارضة السورية، محمد صبرا، في تغريدة له على تويتر، أن الاجتماع لن يخرج عن ثوابت الثورة، مطالباً مجموعتي موسكو والقاهرة بالاعتراف بها قبل الحديث عن توحيد المعارضة التي تستمد شرعيتها من التزامها بمطالب السوريين، وفق قوله



