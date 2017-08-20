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الحدث سوريا

جيش الإسلام يوقف جميع عملياته ضد فيلق الرحمن في الغوطة

المصدر: الحدث.نت
عناصر من جيش الإسلام في سوريا
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أعلن فصيل #جيش_الإسلام المعارض في وقت متأخر السبت وقف هجماته على #فيلق_الرحمن أحد فصائل المعارضة في #الغوطة_الشرقية بعد انضمامه لاتفاقية مناطق خفض التوتر. وجاء وقف تلك العمليات بعدما تعهد فيلق الرحمن بحسب ما أشار البيان الصادر عن جيش الإسلام.

إلى ذلك، شدد على حقه بصد أي هجمة قد يشنها تنظيم فيلق الرحمن على مناطق سيطرة جيش الإسلام في الغوطة الشرقية.

وكان الخلاف انفجر بين الفصيلين منتصف السنة الماضية (2016)، لأسباب عدة منها اقتحام "فيلق الرحمن" عدة منازل لقادة في "جيش الإسلام" في كل من جسرين وزملكا وعين ترما في مارس 2016، إلى جانب أسباب أخرى عديدة منها مسألة النفوذ والسيطرة على الأنفاق وغيرها.

بيان جيش الاسلام حول فيلق الرحمن بيان جيش الاسلام حول فيلق الرحمن

كلمات دالّة

#جيش الاسلام, #فيلق الرحمن, #الغوطة الشرقية, #جيش الإسلام

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