اسطنبول.. إحياء ذكرى مجزرة الكيمياوي بالغوطة الشرقية

بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لمجزرةِ #الكيمياوي في #الغوطة _الشرقية، نظم ناشطون وسياسيون سوريون فعالية احتجاجية في مدينة #اسطنبول للتنديد بعدم محاكمة منفذي المجزرة.

قضى عشرات الأطفال في الغوطة الشرقية ليلة مجزرة الكيمياوي قبل أربع سنوات. لحظات الحياة الأخيرة التي عاشها أطفال الغوطة الشرقية يحاول الأطفال في اسطنبول تجسيدها.

وفي تلك الليلة، حصد غاز #السارين حياة أكثر من 1400 شخص بحسب تقديرات المعارضة السورية.

وقال يحيى مكتبي عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري إن "هذه الوقفة هي صرخة ضمير تجاه الإنسانية وتجاه الرأي العام الدولي لنقول لهم إن المجرم مازال طليقاً وما زال أهالي الضحايا ينتظرون لحظة العدالة".

الوقفة تستصرخ ضمير العالم بأن منفذي جريمة 21 أغسطس/آب في الغوطة الشرقية مازالوا خارج نطاق المساءلة، والمحاسبة.

وأكد عبد الهادي الأسعد عضو الأمانة العامة للكتلة الوطنية الجامعة أن "هذه الجريمة لن تنسى وستذكرها الأجيال جيلاً بعد جيل، ولا بد لمرتكبي هذه الجريمة أن يمثلوا أمام العدالة لأن الحق لا يموت".

وشدد أحمد رمضان رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني السوري على أنه "بعد مضي عدة سنوات من 2013 وحتى الآن، واستخدام النظام للسلاح الكيمياوي أكثر من 140 مرة، فإن إفلات النظام من العقاب يمثل نقطة سوداء في جبين المجتمع الدولي".

وأعرب المشاركون في الوقفات الاحتجاجية سواء في اسطنبول أو بقية المدن التركية عن أملهم أن تثمر تحركاتهم في تحريك مياه العدالة الراكدة وجلب مرتكبي الجرائم في #سوريا إلى المحاكم الدولية.