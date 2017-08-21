سوريا.. سلاح الجو الروسي يقتل 200 داعشي

أفادت وكالات أنباء روسية نقلا عن #وزارة_الدفاع أن #سلاح_الجو دمر رتلا طويلا من مقاتلي داعش كان في طريقه إلى #دير_الزور وقتل 200 من عناصر التنظيم إلى جانب تدمير معدات عسكرية.



وقالت الوزارة إن داعش يحشد قواته في محيط دير الزور بعد أن طردته قوات النظام والقوات الحليفة من جنوب #الرقة وغرب #حمص.

ومن جانب آخر، تحدثت مصادر سورية عن سقوط أكثر من 20 مدنيا في غارات شنها #التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على منازل في #قرية_جزاع جنوب الحسكة.

هذا وأفادت المصادر ذاتها بوقوع إصابات إلى جانب تدمير مسجد ومنازل الأهالي، بينما لم يقتل من عناصر تنظيم #داعش سوى 3 فقط .

وفيما ذكر نشطاء أن القرية واقعة تحت سيطرة داعش، نفى آخرون ذلك مؤكدين خلوها من أي تنظيمات مسلحة، وأوضحوا ويوضحون أنها تقع على خط تماس بين التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردية.