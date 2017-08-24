حزب الله يتفق مع داعش على انسحاب التنظيم لدير الزور

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول عسكري في #نظام_الأسد أن #داعش طلب من ميليشيا #حزب_الله والنظام #تأمين_مخرج آمن لمقاتليه للانسحاب من الحدود السورية اللبنانية باتجاه #دير_الزور .

وأضاف المصدر نفسه أن تنظيم داعش طلب مفاوضات للتوصل إلى هذا الحل الذي وافقت عليه ميليشيا الحزب الله ونظام الأسد.

وقد أعلن الجيش اللبناني أنه يواصل استعداداته القتالية واللوجستية في جرود رأس بعلبك والقاع، تمهيداً لتنفيذ المرحلة الرابعة من عملية "فجر الجرود"، فيما تقوم مدفعية الجيش وطائراته بقصف ما تبقى من مراكز داعش واستهداف تجمعاتهم وتحركاتهم في وادي مرطبيا ومحيطه، كذلك تتابع الفرق المختصة في فوج الهندسة شق طرقات جديدة وتنظيف المناطق التي تمت استعادتها وتفجير العبوات والأفخاخ والألغام والأجسام المشبوهة.

وفي سياق متصل سوريا حذر مساعد المبعوث الأممي إلى سوريا للشؤون الإنسانية يان إيغلاند في مؤتمر صحافي من خطورة الأوضاع الإنسانية التي يعانيها سكان الرقة الذين مازالوا محاصرين ودعا الأمم المتحدة إلى هدنة لإخراج المحاصرين محذرا من استخدامهم كدروع بشرية.