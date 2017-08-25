موسكو: نفذنا 90 ألف ضربة جوية في سوريا

أعلنت هيئة الأركان الروسية أن سلاح الجو الروسي، شن نحو 90 ألف ضربة جوية منذ بدء عمليته في #سوريا.

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الضربات تمكنت من تدمير نظم القيادة والبنى التحتية في عمق التنظيمات الإرهابية حسب تعبيرها، علاوة على أنها منعت الإرهابيين من الحصول على إيرادات مالية من مبيعات النفط، وسد الطرق الرئيسية لتوريد الأسلحة.

وأوضحت #الأركان_الروسية أن تطور الوضع في سوريا عام 2015 كان يهدد أمن روسيا، مؤكدة أنه خلال عملية القوات الجوية الروسية في سوريا، ارتفع حجم الأراضي التي يسيطر عليها #النظام_السوري إلى أكثر من أربعة أضعاف.