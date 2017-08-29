لافروف: ندعم جهود الرياض لتوحيد المعارضة السورية

شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي #لافروف خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي على أن بلاده تدعم المبادرة السعودية لتوحيد مجموعات #المعارضة_السورية.

كما أكد على أنه لا يوافق على التصريحات التي اعتبرت أن محاولات توحيد المعارضة قد فشلت، مشيراً إلى أنه يتوجب على المعارضة السورية التخلي عما وصفه بالإنذارات لتسوية الوضع في البلاد.

عبدالله بن زايد: إيران وتركيا تقوضان سيادة سوريا

من جانبه، أكد وزير الخارجية الإماراتي #عبدالله_بن_زايد على أهمية دور الاجتماعات التي تجريها #المعارضة_السورية في #الرياض، وتوسيع التمثيل فيها، لافتاً إلى أن توحد المعارضة من شأنه دعم المسارات الدبلوماسية الأخرى في #أستانا و #جنيف

وقال خلال المؤتمر الصحافي: "إن الحل في سوريا لن يستقيم من دون أن تتوقف #إيران و #تركيا عن تقويض سيادة الدولة السورية"، داعيا هذين البلدين للكف عن التصرف كدولتين استعماريتين متنافستين.