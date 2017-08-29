نيويورك تايمز: حزب الله مطرقة إيران في الشرق الأوسط

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن #حزب_الله غيّر أولوياته التي تشكل وفقها قبل 30 عاماً كمجموعة عسكرية لبنانية تحارب #إسرائيل بعد اندلاع الصراعات العربية، لا سيما بعد أن خاض حروبا لا علاقة لها بإسرائيل تنفيذا لأجندة إيرانية، واصفة الحزب بمطرقة #إيران ومبعوثها إلى #الشرق_الأوسط .

وأشارت الصحيفة إلى أن حزب الله وسع نطاق عملياته ورفع من مستوى تدريباته على مدى 30 عاماً، ليصبح قوة ذات امتداد وأداة لطهران.

"مصالح متبادلة"

ولفتت إلى أن تحالف الاثنين يتخطى الأيدولوجيات وولاية الفقيه، حيث يعني حزب الله لإيران القادة والناشطين الناطقين بالعربية فيما يعني التحالف لحزب الله المال والأسلحة والتكنولوجيا.

كما أشارت إلى أن حزب الله المنخرط في كل قتال يهم اإران، أرسل جحافل من عناصره للقتال في سوريا دعما للأسد حليف إيران الأول.

