وصول أول قافلة لداعش إلى شرق سوريا.. بحماية النظام

أفادت وسائل إعلام تابعة لميليشيات حزب الله أن أول قافلة تقل مقاتلي تنظيم #داعش وعائلاتهم، وصلت إلى نقطة تبادل في شرق #سوريا، اليوم الثلاثاء، حيث سينتقلون منها إلى أراض خاضعة لسيطرة التنظيم بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار، أبرم بين التنظيم والنظام السوري.

وكانت قافلة الحافلات وسيارات الإسعاف قد غادرت منطقة #القلمون_الغربي على الحدود اللبنانية السورية، الاثنين، برفقة قوة من جيش #النظام_السوري بموجب وقف لإطلاق النار دخل حيز التنفيذ يوم الأحد.

وأنهى الاتفاق هجوما استمر أسبوعا على جيب جبلي للتنظيم بمنطقة الحدود بين #لبنان و #سوريا، وشنه الجيش اللبناني على جبهة، فيما حاربت مييلشيات حزب الله وقوات النظام السوري على الجبهة الأخرى.