سوريا.. إطلاق نار على قوات التحالف قرب منبج

قال المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده #الولايات_المتحدة الكولونيل ريان ديلون، اليوم الثلاثاء، إن قوات التحالف ردت بإطلاق النار بعد أن تعرضت لإطلاق نار متكرر قرب مدينة #منبج في شمال سوريا، حيث تقوم بدوريات مراقبة قرب مناطق يسيطر عليها مقاتلون تدعمهم تركيا.

وقال عبر الهاتف "قواتنا تعرضت لإطلاق نار وردت بإطلاق النار ثم تحركت إلى موقع آمن".

وأضاف أن التحالف طلب من #تركيا أن تبلغ المقاتلين الذين تدعمهم بأن إطلاق النار على قوات التحالف "ليس مقبولا".

وتنتشر قوات برية أميركية بشمال سوريا في إطار التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف محلي من فصائل كردية وعربية يقاتل تنظيم داعش.

وتبادلت المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا وقوات سوريا الديمقراطية إطلاق النار من أسلحة خفيفة ونيران مدفعية في مرات عديدة سابقة بمناطق أخرى من شمال سوريا لا ينتشر فيها التحالف الذي تقوده #واشنطن.

وقال ديلون "إن دورياتنا العلنية التي تجوب المنطقة للحفاظ على انخفاض التوتر تعرضت لإطلاق نار مرات عديدة خلال الأسبوعين الماضيين".

وتابع يقول "أخطرنا نظراءنا في تركيا بهذا الأمر، وسنواصل القيام بهذه الدوريات لكننا دوما مستعدون وجاهزون للدفاع عن أنفسنا في هذه المنطقة".