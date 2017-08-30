المرصد: قوات روسية تدخل إلى بلدة في ريف حلب

كشف #المرصد_السوري لحقوق الإنسان عن دخول #قوات_روسية إلى بلدة "تل رفعت" في ريف #حلب الشمالي، والتي تسيطر عليها قوات "سوريا الديمقراطية"، لتكون بمثابة قوات فصل على غرار ما فعلت في مناطق أخرى، وفقا لقناة "الحدث"، الأربعاء.

ووفقا للمرصد، فإن دخول القوات الروسية إلى #تل_رفعت جاء بعد الهجوم الفاشل الذي شهدته منطقة عين دقنة قبل أسابيع، وقضى وأصيب فيه عدد كبير من مقاتلي قوات #سوريا_الديمقراطية التي تتشكل في أغلبها من قوات كردية، ومقاتلي الفصائل المعارضة.

وفيما أكد مسؤولون في المعارضة دخول القوات الروسية، إلا أنهم نفوا علمهم بالهدف من وراء دخولها وإن كان يأتي ضمن اتفاق تركي روسي باعتبار أن الجانب التركي لديه معلومات حول هذا التحرّك.