دي ميستورا يشيد بجهود السعودية لتوحيد المعارضة السورية

أشاد، اليوم الأربعاء، المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، بجهود #السعودية لتوحيد #المعارضة_السورية.

وأضاف المبعوث الأممي "رغم أن العنف مستمر في #سوريا إلا أن الجهود مستمرة للحد منه"، مشيرا إلى تراجع كبير في منسوب العنف في مناطق واسعة من سوريا.

وقال دي ميستورا إنه سيتم عقد اجتماع لأطراف النزاع السوري في #جنيف في أكتوبر القادم.

وشدد على أن النظام السوري يجب أن يدرك أنه بحاجة للانخراط في مفاوضات جادة وحقيقية، كاشفا عن شعوره في كثير من الأحيان ميل النظام السوري لانتهاج الحل العسكري.

من جانبه، حث ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، أطراف النزاع في سوريا لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

وأضاف أوبراين "رغم انخفاض القصف الجوي مع توقيع اتفاق التهدئة في #إدلب إلا أن الوضع لا يزال مقلقا".

وأكد أنه سيتم تقديم كافة الأدلة لمحاكمة كل من تورط في جرائم ضد الإنسانية.