الدواعش المختفون من قافلة حزب الله انضموا للنظام السوري

أفاد موقع فرات بوست أن عناصر #داعش الذين اختفوا من قافلة #حزب_الله وصل 100 شخص منهم إلى البوكمال والميادين.

بينما انضم 113 آخرون إلى #قوات_النظام_السوري، مشترطين عليه عدم القتال في #دير_الزور وتأمين عائلاتهم في #تدمر مع ترجيحات بأن تكون #درعا هي الجبهة التي سيشاركون فيها.

وكان التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أعلن أمس الأحد، أن قافلة #داعش في سوريا انقسمت إلى مجموعتين، ولا تزال مجموعة من الحافلات في الصحراء، في حين عادت مجموعة أخرى إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام السوري. وأضاف أنه تم تزويد الحافلة بالطعام والمياه.

وقال التحالف في بيان بالبريد الإلكتروني، بحسب ما أوردت رويترز، إنه سيراقب القافلة، ويمنعها من دخول أراضي التنظيم في دير الزور شرق #سوريا، وإن الحافلات الباقية في الصحراء، والتي تضم مقاتلين وأسرهم تلقت الغذاء والماء.