غارة إسرائيلية على مركز لتطوير أسلحة كيماوية بريف حماة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات إسرائيلية شنت فجر اليوم الخميس غارة على قاعدة عسكرية لتصنيع الأسلحة الكيمياوية شـرق #مصياف بريف #حماة الغربي.

من جهته أكد الجيش التابع للنظام الغارة وقال إن طائرات إسرائيلية هاجمت مواقع عسكرية قرب مصياف، وأنه قتل جنديين وتم تدمير جزء من الموقع المستهدف.

إلى ذلك، قال مراسل العربية في فلسطين إن الغارة الإسرائيلية استهدفت مركزاً لصناعة الصواريخ والأسلحة الكيمياوية، وأن الأسلحة التي يتم إنتاجها في هذه القاعدة هي صواريخ s60، وهي الصواريخ التي يتم نقلها لحزب الله عادة.

وأضاف أن المعمل أو القاعدة العسكرية التي تم قصفها، كانت بصدد أن تتحول إلى مصنع لإنتاج الصواريخ الدقيقة لحزب الله، ذلك أن إيران سعت إلى إنشاء شبكة مصانع لتصنيع الصواريخ الباليستية والصواريخ الدقيقة لحزب الله، والقاعدة التي تم قصفها واحدة من المخطط الإيراني في سوريا فيما يخص تصنيع الأسلحة لمصلحة حزب الله.

في حين أفادت "شبكة أخبار مصياف" الموالية للنظام السوري على صفحتها على الفيسبوك بوقوع 3 إصابات نتيجة الاستهداف.

وتأتي تلك الغارة بالتزامن مع المناورة العسكرية الأبرز التي تقوم بها إسرائيل.

يشار إلى أن المركز المذكور لا يبعد سوى 70 كيلومتراً عن قاعدة #حميميم العسكرية الروسية.