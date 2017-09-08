التحالف: مقتل 85 داعشيا في القافلة المحاصرة بالصحراء

أعلن مسؤول عسكري أميركي أن #التحالف_الدولي ضد تنظيم #داعش قتل نحو 85 عنصرا من التنظيم في قافلة محاصرة الآن في الصحراء السورية.

وأوضح الناطق باسم الجيش الأميركي ريان ديلون أن التحالف استهدف مقاتلين للتنظيم في شكل منفرد، ومقاتلين غادروا القافلة في مجموعات صغيرة.

وأضاف أنه بمجرد ابتعاد مقاتلي التنظيم بقدر كاف من الحافلات، تم استهدافهم حيث يتم إصابة الهدف دون إلحاق الضرر بالمدنيين في القافلة.

وقدم التحالف إلى #روسيا اقتراحا يسمح بخروج المدنيين من القافلة، لكن ديلون أوضح إن الاقتراح لم يلق تجاوبا من #موسكو، ما يبقي مصير مقاتلي التنظيم وعائلاتهم غامضا.