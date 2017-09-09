التحالف يوقف مراقبة قافلة داعش في الصحراء السورية

فيما الإستعدادات العسكرية قائمة لحسم معركة #دير_الزور وبتنسيق أميركي - روسي، أعلن #التحالف الدولي انه ونزولا عند طلب موسكو أوقف مراقبته عبر الطائرات المسيرة لقافلة الحافلات التي تقل عناصر تنظيم #داعش وعائلاتهم في الصحراء السورية قرب الحدود العراقية.

وقال التحالف في بيان أن تعليق المراقبة جاء "لضمان تجنب الاصطدام في جهود هزيمة التنظيم، وبطلب من المسؤولين الروس خلال الهجوم على دير الزور".

وقال البريغادير جنرال جون براغا مدير العمليات في التحالف ان قوات النظام السوري مرّت بالقرب من الحافلات الاحدى عشر التابعة لداعش، شرقي الصحراء السورية من دون مهاجمتها مجددا التأكيد على عدم السماح للحافلات من الاقتراب من #الحدود_العراقية.

وفي تطورات معركة دير الزور كشف مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية أنهم سيعلنون قريبا بدء العمليات العسكرية ضد داعش في دير الزور.

وقبل ذلك أعلن مصدر عسكري سوري أن قوات النظام بدأت هجوماً جديداً لفك الحصار الذي يفرضه داعش على مطار دير الزور العسكري وأحياء مجاورة في إطار عمليته ضد التنظيم المتطرف.

ووفقا لهذا التقدم يؤكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سبعين في المئة من الأراضي السورية باتت في يد كل من قوات النظام وقوات سوريا الديقراطية.