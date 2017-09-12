منطقة خفض توتر سورية بتعاون أردني روسي أميركي

أكدت #عمّان وموسكو أنهما تتعاونان مع #واشنطن للوصول إلى إقامة منطقة خفض توتر جنوبي #سوريا بعد نجاح اتفاق وقف إطلاق النار الذي أنجز قبل نحو شهرين بفضل التعاون الثلاثي.

وأوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني في عمان أنه تمت مناقشة الأوضاع المتعلقة بإنشاء منطقة خفض تصعيد في الجنوب الشرقي لسوريا والاتفاق على اتصالات مستقبلية بهذا الشأن.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن الاتفاق هو الأنجح بين كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقا بحسب تعبيره، موضحا أنه جزء من حل يأمل الأردن أن يفضي إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار على جميع أراضي سوريا وخروج كل القوات الأجنبية منها.