ورقة انتشار الفصائل بإدلب على مائدة محادثات أستانا

تناقش الدول الراعية لمحادثات #أستانا نقاط انتشار فصائل #إدلب، مع وفد المعارضة السورية الذي يتوجه إلى العاصمة الكازاخية بعد أيام.

وقال الدكتور يحيى العريضي، المسؤول الإعلامي لوفد المعارضة، في تصريحات صحافية إن ورقة انتشار الفصائل ستناقش في المحادثات.

وأشار العريضي إلى أن المعارضة تسعى لتجنيب #إدلب خطر الدمار، موضحًا أنه حُددت النقاط اعتمادًا على خرائط التوزع الحالية، وستضمن عدم استهداف الفصائل من قبل النظام والميليشيات الإيرانية. ولدى سؤاله عن التنسيق حول نقاط التوزع مع الفصائل، أجاب: موقفها من تحرير الشام كان واضحًا وعلنيًا.

من جهته أكد العميد الركن أحمد بري، رئيس أركان الجيش الحر، مشاركة المعارضة في المحادثات مؤكدا نقاش نقاط انتشار فصائل ادلب.