أستانا.. قلق أميركي لمشاركة إيران كدولة ضامنة

تنطلق اليوم الأربعاء جولة مشاورات تمهيدية في العاصمة الكازاخية #أستانا بين ممثلي #روسيا و #إيران و #تركيا ، قبل يوم من انطلاق الجولة السادسة من المفاوضات حول #سوريا

وسيناقش ممثلو الدول الثلاث مسألة ترسيم حدود منطقة تخفيف التوتر في مدينة #إدلب وضواحيها.

ويشارك في المشاورات كل من المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف، ونائب الخارجية التركي سيدات أونال ونظيره الإيراني حسين أنصاري.

كما يشارك في المشاورات المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان #دي_ميستورا ومستشار وزير الخارجية الأردني نواف وصفي التل، والقائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيس ساترفيلد.

وسيترأس وفد النظام في أستانا بشار #الجعفري ، مندوب النظام الدائم لدى الأمم المتحدة، أما المعارضة المسلحة فيمثلها أحمد بري، رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش السوري الحر.

قلق أميركي

من جهتها، أعرب وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء عن قلقها إزاء مشاركة إ#يران في مفاوضات أستانا بصفة دولة ضامنة لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن دعم طهران للأسد يزيد من شدة النزاع ومن معاناة السوريين.

وكانت الخارجية افي وقت سابق أعلنت أن وفدًا من واشنطن سيتوجه إلى العاصمة الكازاخية أستانا للمشاركة بصفة مراقب في مفاوضات أستانا 6 حول سوريا, التي ستعقد يومي الرابع عشر والخامس عشر من سبتمبر الجاري.

وبحسب بيان الوزارة، فإن مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى بالوكالة، ديفيد ساترفيلد سيترأس الوفد وسيؤكد على دعم الولايات المتحدة لجميع جهود تحقيق تهدئة مستدامة للعنف وتقديم المساعدات الإنسانية غير المشروطة.

