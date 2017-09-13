أولوية الدول الراعية لأستانا.. استنزاف "جفش" في إدلب

أوضحت مصادر لصحيفة "الحياة" أن أولوية الدول الراعية لمحادثات أستانا، روسيا وتركيا وإيران، هي استنزاف جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقاً) في إدلب وذلك قبل ضم المحافظة لمناطق خفض التوتر.

وأوضحت المصادر أن إدلب تشهد بالفعل عمليات اغتيال مجهولة لعناصر النصرة وحلفائها.

ومع تحييد النصرة ووقف بقية الفصائل العمليات القتالية ضد قوات النظام، ستدخل إدلب نظام خفض التوتر برعاية روسية تركية.

وكانت روسيا نشرت عناصر من شرطتها العسكرية في مناطق تل رفعت ودير الجمال وكفرنايا ومنغ على الحدود الشمالية بين سوريا وتركيا لطمأنة أنقرة إلى أن قوات سوريا الديموقراطية لن تنشئ مناطق إدارة ذاتية في تلك المناطق.

