لافروف يجري مباحثات مع ظريف بشأن الحوار السوري

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مباحثات اليوم في سوتشي مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف ويبحث معه امكانية استئناف الحوار السياسي الخاص بتسوية الأزمة السورية.



وياتي هذا عقب مباحثات اجراها لافروف مع الملك سلمان بن عبد العزيز وكبار المسؤولين في جدة وايضا مع العاهل الاردني في عمان في مسعى روسي لاستئناف المفاوضات السورية.

وفي هذا السياق نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو التقى أمس رئيس النظام السوري بشار الأسد في دمشق، بناء على طلب من بوتين لبحث في آخر التطورات الميدانية والتعاون العسكري بين البلدين، والحرب ضد "داعش".