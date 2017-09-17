التحالف يتمسك بحق الرد على قصف روسيا لسوريا الديمقراطية

ظهرت ملامح توتر شديد بين الروس والتحالف الدولي بعدما أكد الأميركيون، قيام الطيران الروسي بتنفيذ غارة استهدفت مقاتلين تابعين لقوات سوريا الديمقراطية قرب دير الزور وأصابتهم.



وأكد بيان للتحالف على تمسكهم بحق الرد على الحادثة التي نفت موسكو علاقتها بها.



وقد جاءت الحادثة بعد ثمانية وأربعين ساعة فقط على الاتفاق بين روسيا والتحالف على إنشاء مناطق خفض توتر تمتد من محافظة الرقة على طول نهر الفرات باتجاه دير الزور لضمان عدم اندلاع أي مواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية والنظام الذي أكد على لسان مستشارة الأسد بثينة شعبان عزمه مقاتلة أي قوة بما في ذلك قوات تدعمها الولايات المتحدة من أجل استعادة السيطرة على كامل البلاد.



واتهمت شعبان سوريا الديمقراطية بالاستيلاء على أراض دون قتال للسيطرة على مناطق تضمّ حقولا نفطية.