أردوغان: تركيا ستنشر قوات في إدلب بسوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان، الخميس، أن تركيا ستنشر قوات في منطقة إدلب بشمال #سوريا في إطار اتفاق "عدم التصعيد" الذي توسطت فيه #روسيا الشهر الماضي.

وأضاف "اتفاق منطقة عدم التصعيد كان فكرة واعدة.. يحفظ بموجبها الروس الأمن خارج إدلب بينما تحفظ تركيا الأمن داخل منطقة إدلب".

وقال أردوغان، الذي يزور نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أيضا إن #الولايات_المتحدة شريك استراتيجي لتركيا وينبغي لها ترحيل رجل الدين المقيم لديها فتح الله غولن الذي يتهمه أردوغان بتدبير محاولة انقلاب باءت بالفشل في 2015.

وحذر أردوغان #واشنطن من أن قرارها تسليح وحدات حماية الشعب الكردية التي تقاتل تنظيم #داعش في سوريا قد يضر #واشنطن وحلفاءها في نهاية المطاف. وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي ينشط في تركيا.

وقال أردوغان "تركيا والولايات المتحدة شريكان استراتيجيان.. يجب ألا تأوي واشنطن الإرهابيين ويجب تسليمهم لتركيا.. أيضا تسليح ودعم وحدات حماية الشعب الكردية يمكن أن يضر الولايات المتحدة وأصدقاءها".

وقال الرئيس التركي في المقابلة التي أجرتها معه "رويترز" إنه يأمل في تحسن العلاقات السياسية مع #ألمانيا وأشاد بالمستشارة أنجيلا ميركل لامتناعها عن انتقاد تركيا وسياساتها.

وأضاف أن علاقات بلاده مع #حلف_شمال_الأطلسي قوية برغم شرائها نظام الدفاعي الصاروخي إس-400 من روسيا.