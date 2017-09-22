إسرائيل تقصف مستودعاً لحزب الله قرب مطار دمشق

استهدف قصف جوي اسرائيلي ليل الخميس الجمعة مستودع أسلحة قرب #مطار_دمشق الدولي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ظهر الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "استهدفت طائرات حربية إسرائيلية بصواريخ مستودعاً لحزب الله اللبناني قرب مطار دمشق الدولي".

وكان المرصد أفاد في وقت سابق أن انفجاراً هز منطقة مطار دمشق الدولي بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة 22 سبتمبر، حيث سمع صدى الانفجار في مدينة دمشق وضواحيها. وقد أسفر الانفجار عن اندلاع النيران في المنطقة.

يشار إلى أن قوات النظام السوري كانت أقرت في السابع من سبتمبر بأن الطيران الإسرائيلي استهدف أحد المواقع العسكرية في محافظة #حماة. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) التابعة للنظام عن القيادة العسكرية أن القصف وقع قرب مدينة مصياف، وأدى إلى مقتل عنصرين. في حين ذكر ناشطون سوريون أن القوات الجوية الإسرائيلية استهدفت مصنع أسلحة كيمياوية بالقرب من حماة.

وكان المرصد وثق في الـ26 من شهر يونيو الفائت، مقتل عنصر من قوات النظام السوري جراء استهداف طائرات إسرائيلية مواقع لقوات النظام في ريف القنيطرة.

يذكر أنه منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرات عديدة أهدافا سورية أو أخرى لحزب الله في سوريا.

