جريمة في اسطنبول.. مقتل معارضة سورية وابنتها الوحيدة

نعى السوريون في الساعات الأولى من فجر الجمعة الصحافية السورية الشابة حلا بركت ووالدتها الدكتورة عروبة بركات، اللتين قتلتا في منزلهما في مدينة اسطنبول.

واتهمت "شذا بركات" شقيقة عروبة نظام الأسد بجريمة القتل. وكتبت على صفحتها على الفيسبوك: "يد الظلم والطغيان اغتالت الدكتورة عروبة وابنتها" واتهمت نظام الأسد بالوقوف خلف الجريمة، قائلة:" "ننعي لكم أختنا المناضلة الشريدة التي شردها نظام البعث منذ الثمانينات إلى أن اغتالها أخيرًا في أرض غريبة".

وما تزال تحقيقات الشرطة التركية جارية حتى لحظة اعداد هذا الخبر ولم يصدر عنها أي بيان رسمي.

يذكر أن الدكتورة عروبة عضو في المجلس الوطني المعارض، وكانت غادرت سوريا في ثمانينيات القرن الماضي مجبرة بسبب معارضتها لنظام الأسد، وانخرطت مع ابنتها حلا في الثورة السورية منذ انطلاقتها.

أما حلا بركات، فصحافية سورية من كوادر موقع أورينت.نت، وخريجة العلوم السياسية من جامعة اسطنبول.

ونعى السوريون الأم والابنة بحزن شديد وترك مقتلهما أثراً كبيراً من الحزن والغضب في آن في نفوس الكثيرين

