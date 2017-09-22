سوريا.. الأكراد يصوتون لـ"نظام فدرالي"

يبدأ أكراد سوريا الجمعة التصويت في انتخابات لنظام فدرالي ومن المرتقب أن يختار الناخبون أعضاء لجان محلية لإحياء الأقاليم الثلاثة الواقعة تحت سيطرتهم ،رغم المخاوف من دول الجوار خاصة #تركيا

وتتضمن تلك الانتخابات ثلاث مراحل الأولى تبدأ الجمعة وتتمثل في انتخاب لجان محلية للأحياء الواقعة تحت سيطرة الأكراد والثانية مقررة في نوفمبر المقبل، وتشمل انتخابات للمجالس البلدية، وثاثلاً تتوج العملية بانتخاب جمعية تقوم بعمل البرلمان في يناير المقبل.

في المرحلة الأولى يختار الناخبون أعضاء حوالي ثلاثة آلاف وسبعمئة لجنة محلية للأحياء في ثلاثة أقاليم هي #الحسكة شمال شرق #سوريا و #الفرات شمال سوريا، وتتضمن مناطق من محافظتي #حلب و #الرقة ومنطقة #عفرين في حلب شمال غرب سوريا

ولن تشمل الانتخابات جميع المناطق التي يسيطر عليها الأكراد، فلن تعقد في مدينة #منبج أو مناطق انتزعت مؤخرا قرب الرقة.

ويري الأكراد أن هذه الانتخابات والنظام الفدرالي يطرحان لسوريا نظاماً بديلاً يتمثل باللامركزية ،وذلك رغم رفض دول الجوار وخاصة تركيا التي تتهم هذه الفصائل الكردية بالارتباط بحزب العمال الكردساتي الذي تصنفه إرهابيا.

