الرقة.. خطة إنسانية واسعة بعد طرد داعش

أعلن برت ماغورك، الموفد الأميركي إلى التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، الجمعة، أن تنظيم #داعش انسحب نحو "آخر ثلاثة أحياء" له بالرقة، وأن هناك خطة إنسانية واسعة النطاق ستنفذ بعد الخروج الكامل للتنظيم من #الرقة.

وأضاف ماغورك للصحافيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن "نهاية" المعركة "بالرقة تلوح بالأفق".

وأشار إلى أن الإرهابيين "انسحبوا بالفعل نحو آخر ثلاثة أحياء لهم" بالمدينة، لافتا إلى أن "نهاية المعركة قريبة".

وذكّر بأن تنظيم داعش "خطط وقاد منذ وقت ليس ببعيد اعتداءات إرهابية ضخمة باسطنبول وباريس وبروكسل" انطلاقا من معقله في #سوريا.

وأردف ماغورك "بمجرد انتهاء المرحلة العسكرية، لدينا خطة إنسانية لما بعد النزاع مهمة جدا وجاهزة للتنفيذ"، مضيفاً أنه تم بالفعل تحديد "مئات المواقع" من أجل تنفيذ "عمليات إزالة فورية للألغام" منها.

ويجب أن تتيح الخطة الإنسانية أيضا توفير المياه وإعادة بناء البنية التحتية حتى تتسنى العودة للنازحين.

وشدد ماغورك على أن عودة النازحين إلى المناطق التي "تم تحريرها من تنظيم داعش " تشكل إحدى "أصعب القضايا".

ووفقاً للمبعوث الخاص للولايات المتحدة، عاد حوالى 2.1 مليون شخص إلى منازلهم في المناطق المستعادة بالعراق، وهو رقم "لم يسبق له مثيل تقريبا"، في وقت يأمل التحالف بقيادة واشنطن بنتيجة مماثلة بسوريا.