سوريا.. جسر روسي لربط غرب الفرات بضفته الشرقية

ذكر التلفزيون الروسي أن الجيش الروسي شيد جسرا فوق #نهر_الفرات قرب #دير_الزور في سوريا لنقل القوات والمركبات العسكرية إلى الجانب الآخر لدعم هجوم تشنه قوات النظام السوري. وعرض التلفزيون لقطات لشاحنات تعبر الجسر.

وأعلن رئيس خدمة الطرق التابعة لوزارة الدفاع الروسية، فلاديمير بوروفتسيف خلال مؤتمر صحافي، أن إنشاء الجسر الصغير تم خلال أقل من يومين، وذلك رغم استمرار إطلاق النار من جانب المتطرفين، بحسب ما أفادت وكالة نوفوستي الروسية.

وقالت قنوات التلفزيون الروسي إن الجيش أقام الجسر تحت رصاص مقاتلي تنظيم #داعش في أقل من 48 ساعة، وإنه يمكن أن يستخدم كذلك في نقل المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والجرحى.

وأضافت أن ثمانية آلاف مركبة يمكنها عبور الجسر خلال 24 ساعة بما في ذلك الدبابات. وتابعت أن الجسر يقع شرق دير الزور.

ويبلغ طول الجسر 210 أمتار، ومن الممكن أن يمر عبره 8 آلاف عربة يومياً، بما فيها المدرعات الثقيلة والدبابات ومركبات المشاة القتالية والمنظومات الصاروخية.

