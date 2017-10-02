"بابا شيلني".. ماذا حل بالطفل صاحب هذه العبارة؟

بدأ #الطفل_السوري صاحب العبارة الشهيرة " #شيلني_يا_بابا " بتلقي العلاج بعد أن فقد قدميه نتيجة سقوط #برميل_متفجر استهدف مكان نزوحه هو وعائلته، في بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي.

وسيقوم الأطباء بتركيب أطرافٍ صناعية لقدميه اللتين تعرضتا للبتر في مارس الماضي.

وكان الطفل #عبد_الباسط_الصطوف قد نزح مع عائلته من جنوب مدينة اللطامنة بريف #حماة الشمالي، لكن براميل النظام المتفجرة لاحقته إلى حيث نزح، وقتلت والدته وشقيقته البالغة من العمر 3 أعوام.

وكان عبد الباسط قد زار بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج هذا العام، بعد قدومه من منفاه جنوب تركيا.

وقدمت السلطات السعودية تسهيلات عديدة لاستقبال الطفل السوري عبدالباسط، لتمكينه من أداء فريضة الحج رُغم صغر سنّه.

وقرر الحاج محمود بركات استضافة الطفل عبدالباسط على حسابه الشخصي في موسم حج هذا العام، بعد معرفته بما حلّ به.