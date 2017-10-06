البنتاغون: الأسد لن يتمكن من الحفاظ على غرب سوريا

شكك ممثل هيئة الأركان المشتركة الأميركية بقدرة قوات النظام السوري على الاحتفاظ بالمناطق التي استعادتها غرب سوريا بغطاء جوي روسي. إلا أنه أوضح أن واشنطن لا تهتم بهوية الجهة التي ستطرد داعش من سوريا، معتبرا أن الأولوية للقضاء على التنظيم.

وقال المسؤول الأميركي "أعتقد أن قوات النظام السوري المدعومة من روسيا والتي تتقدم باتجاه الغرب.. ستجد صعوبة في الحفاظ على الأراضي التي استعادتها مؤخرا بإسناد من سلاح الجو الروسي.. إن الأولوية لدينا الآن هي القضاء بشكل كامل على وجود داعش في سوريا وأعتقد أننا محايدون حيال من يقوم بهذا العمل طالما يجري بشكل فعال".

ويأتي تصريحُ البنتاغون تزامناً مع إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تقليص مساحة ِ المناطق السورية الخاضعة لـ"داعش" لأقل من عشرة في المئة.

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف إلى أن داعش كان يسيطر على تسعين بالمئة من أراضي سوريا حتى سبتمبر من العام 2015، متهما الولايات المتحدة بالوقوف موقف المتفرج على الرغم من إطلاقها التحالف لمحاربة التنظيم.

هذا وأطلقت غواصتان روسيتان عشرة صواريخ من طراز (كالبير) على أهداف لتنظيم في محافظة دير الزور السورية، لمساندة قوات النظام في هجومه على تنظيم داعش.