معركة إدلب.. "الحر" يقاتل بدعم تركي بري وجوي روسي

استحوذت #معركة_إدلب واستعادتها من #جبهة_النصرة التي تسيطر على غالبية المحافظة على الحدث السوري مع إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن عملية عسكرية كبيرة تدور في محافظة #إدلب بشمال غرب سوريا، موضحا أن الجيش السوري الحر هو من ينفذ العملية ويستعد لدخول المدينة بدعم من قوات تركية.

وكشف أردوغان أن روسيا تدعم العملية في إدلب من الجو، والجنود الأتراك من داخل الحدود التركية، مضيفا أن أنقرة لن تسمح بممر إرهابي على طول حدودها مع سوريا، على حد وصفه، في إشارة إلى هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) التي تسيطر على المدينة، مشددا على أن بلاده ستستمر في اتخاذ مبادرات أخرى بعد عملية إدلب.