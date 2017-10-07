موسكو: مقتل 180 من داعش بغارات جوية خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن قتل نحو 180 عنصرا من #داعش بغارات جوية في #سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة لمراكز وآليات عسكرية.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن 40 إرهابيا من #طاجكستان والعراق تم القضاء عليهم، بغارات سلاح الجو الروسي في محيط مدينة #البوكمال الحدودية.

وأضاف أن 80 آخرين بينهم 9 من شمال القوقاز، تمت تصفيتهم في محيط مدينة #الميادين، وأكثر من ستين مسلحا آخرين تم القضاء عليهم في جنوب دير الزور.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن قادة تنظيم "داعش" من شمال القوقاز، وهم أبو عمر الشيشاني، وعلاء الدين الشيشاني، وصلاح الدين الشيشاني تمت تصفيتهم بالضربات.