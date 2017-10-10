سوريا.. اشتباكات بين هيئة تحرير الشام وداعش في حماة

انتزع تنظيم #داعش السيطرة على بعض القرى في منطقة تسيطر عليها المعارضة إلى الشرق من محافظة #حماة السورية الاثنين، فاتحا جبهة جديدة بعد أن أعلنت قوات النظام قبل أيام أنها طردت التنظيم من منطقة مجاورة.

وأعلن داعش في بيان أنه سيطر على 12 قرية، ونفذ هجوما كبيرا على تحالف #هيئة_تحرير_الشام.

في المقابل، قالت هيئة تحرير الشام التي تقودها ما كانت تعرف بجبهة #النصرة، وهي فرع تنظيم #القاعدة في سوريا سابقا، في بيان أصدرته، إن تنظيم داعش اجتاح عدة قرى، واتهمت قوات النظام السوري بالسماح لمقاتلي التنظيم بعبور أراضٍ خاضعة لسيطرته.

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي يراقب الحرب، إن داعش انتزع السيطرة على 15 قرية من تحالف هيئة تحرير الشام، لكن التحالف استعاد خمسا منها.

وكان النظام السوري أعلن يوم الجمعة إخراج داعش من آخر جيب له في منطقة قريبة في #ريف_حماة الشرقي بعد قتال دام شهورا.

وقال المرصد وهيئة تحرير الشام، إن هؤلاء المقاتلين هم أنفسهم من استولوا على القرى، ويبدو أنهم عبروا أراضي تسيطر عليها قوات النظام. وأضاف المرصد أن بعضهم عبروا مع مجموعات من المدنيين.

ولم يسيطر داعش منذ العام الماضي على أراضٍ متاخمة لمناطق يسيطر عليها جهاديون أو جماعات معارضة أخرى في شمال غرب سوريا، المنطقة ذات أعلى كثافة سكانية بين المناطق التي تسيطر عليها المعارضة.

وخسر التنظيم منذ ذلك الحين مساحات شاسعة لصالح قوات النظام المدعومة من روسيا وإيران ومقاتلين شيعة، إضافة إلى حملة أخرى يشنها مقاتلون أكراد وعرب في الشمال وتدعمها الولايات المتحدة.