يلدرم: العملية العسكرية بإدلب تهدف للتصدي للنزوح السوري

عادت #معركة_إدلب والتحرك التركي بشأنها إلى دائرة الحدث السوري مع إعلان رئيس الوزراء التركي بن علي #يلدرم عزم الجيش التركي تأسيس نقاط سيطرة في إدلب لنشر المزيد من القوات في المستقبل.

وقال يلدرم في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم، إن العمليات العسكرية في إدلب تهدف إلى الحيلولة دون حدوث موجة هجرة جديدة إلى #تركيا.

وكانت قوات تركية بدأت اليوم استعداداتها لدخول إدلب السورية تنفيذا لاتفاق #أستانا بشأن مناطق تخفيف التوتر.

وكان الجيش التركي، أمس، أعلن بدء أنشطة الاستطلاع في المحافظة، قبل عملية عسكرية متوقعة في المنطقة المتنازع عليها في شمال غرب سوريا.

وأضاف أن الخطوة شملت إقامة نقاط مراقبة، وأنه يقوم بمهامه بما يتماشى مع قواعد الاشتباك المتفق عليها في عملية أستانا.