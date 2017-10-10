"سوريا الديمقراطية" تتعمق في دير الزور وتستعيد قريتين

تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من السيطرة على قريتي زغير ومحميدة في ريف # دير_الزور الغربي عقب معارك مع تنظيم #داعش.

يأتي ذلك بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل، فضلاً عن غارات لطيران التحالف الدولي على مواقع التنظيم في المنطقة، وبهذه العمليات أصبح تنظيم داعش يسيطر على أربع قرى فقط في غرب دير الزور عقب خسارته أبرز معاقله في المنطقة.

وقالت جيهان شيخ أحمد، المتحدثة باسم الحملة المدعومة من أميركا ضد تنظيم داعش، إن "قوات سوريا الديمقراطية ستعلن تحرير الرقة خلال الأيام القليلة القادمة".

إلى ذلك، أعلن قائد ميداني بقوات #سوريا_الديمقراطية في غرب الرقة، أن القوات ستبدأ المرحلة الأخيرة من عمليتها ضد داعش في الرقة مساء الأحد.

وأضاف لـ"رويترز"، أن الهجوم سيركز على المنطقة حول الاستاد، وسيحاول تطويقها.

وكان منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، بانوس مومتزيس، وصف في مقابلة الجمعة مع "العربية" وضع المحاصرين في الرقة بالبشع.

واعتبر في حديثه أن الحرب على الإرهاب وضعت المدنيين في الوسط كدروع بشرية. وقال: "الناس في #الرقة في هذه اللحظة في وضع بشع جداً، ثمانية آلاف شخص محاصرون بلا كهرباء ولا ماء أو رعاية صحية ولا يستطيعون الفرار، إن حاولوا الفرار فحياتهم معرضة للخطر، وإن بقوا فمهددون أيضا.