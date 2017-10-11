الرقة في فصلها الأخير.. وداعش يقاتل بأنفاسه الأخيرة

رجح متحدث باسم التحالف الأميركي الأربعاء أن يدافع مقاتلو تنظيم داعش عن مدينة #الرقة السورية حتى الموت، لكنه أوضح أن بعض العناصر المحليين استسلموا في الفترة الأخيرة مع تقدم القوات المدعومة من واشنطن إلى معاقلهم.

وقال الكولونيل ريان ديلون إن مسؤولين في المجلس المدني بالرقة الذي سيحكم المدينة بعد خروج المتطرفين يتفاوضون على توفير ممر آمن لخروج آلاف المدنيين المحتجزين رهائن. لكنه أوضح أن التحالف لن يدعم أي تفاوض لانسحاب المقاتلين.

وأضاف أنه يعتقد أن ما يصل إلى 400 متطرف لا يزالون في قطاع صغير من الرقة تحاصره قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين أكراد وعرب.

وتابع "نتوقع أن يحارب المقاتلون الأجانب في داعش حتى النهاية...لكننا شهدنا خلال الشهر الماضي استسلام من أربعة إلى خمسة من مقاتلي داعش في المتوسط كل أسبوع وبينهم أمراء في الرقة".



وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت يوم الأحد أنها تتوقع إعلان السيطرة على الرقة خلال أيام.



يذكر أن داعش سيطر على المدينة في عام 2014 في إطار سيطرته على مساحات كبيرة من العراق وسوريا. وأصبحت الرقة معقل التنظيم في سوريا الذي دبرت منه هجمات قاتلة في الخارج.

