3 انتحاريين يهاجمون مركز الشرطة في دمشق .. وداعش يتبنى

هاجم 3 انتحاريين، الأربعاء، مركز قيادة الشرطة وسط دمشق، ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى. وتبنى داعش الهجوم الثلاثي. وأورد التنظيم المتطرف في بيان تناقلته حسابات متطرفة على تطبيق تلغرام "اقتحم اثنان من الانغماسيين مبنى المقر واشتبكا مع من فيه (...) ثم فجرا ستراتهما الناسفة تباعا" قبل أن يقدم ثالث على تفجير نفسه لاحقاً.

وكان التلفزيون السوري التابع للنظام أفاد أن انتحاريين اثنين فجرا نفسيهما قرب مركز قيادة شرطة دمشق في محيط شارع خالد بن الوليد. وأشار إلى أن الانتحاريين حاولا اقتحام قيادة الشرطة في شارع خالد بن الوليد (وسط دمشق) فقام الحرس بالاشتباك معهما، ما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة.

في حين أعلنت وزارة الداخلية التابعة للنظام، أن ثلاثة انتحاريين أقدموا على تفجير أنفسهم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين. وأوضحت الوزارة أن حرس المقر قام "بالاشتباك مع انتحاريين اثنين، ما اضطرهما لتفجير نفسيهما قبل الدخول إلى قيادة الشرطة". إثر ذلك، تمكنت الشرطة وفق وزارة الداخلية "من محاصرة إرهابي ثالث كان خلف مبنى قيادة الشرطة، ما اضطره لتفجير نفسه" أيضاً.

ويعد المبنى المستهدف المقر الرئيسي لقيادة شرطة دمشق.

إلى ذلك، أفاد مراسل فرانس برس في دمشق بفرض قوات النظام طوقاً مشدداً حول المكان المستهدف في شارع عادة ما يشهد اكتظاظاً.

ويأتي هذا الهجوم بعد أقل من أسبوعين على تفجيرين انتحاريين استهدفا قسماً للشرطة في حي الميدان الدمشقي، ما تسبب بمقتل 17 شخصا، بينهم 13 عنصرا من الشرطة، في اعتداء تبناه تنظيم داعش.